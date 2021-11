Ebersberg: Tafel bittet um Weihnachtsspenden

Eigentlich stehen die Ehrenamtlichen von der Tafel hier in Ebersberg in der Vorweihnachtszeit immer vor dem Supermarkt und sammeln Lebensmittelspenden. Gerade macht die Pandemie aber den Helfern einen Strich durch die Rechnung. Deshalb gibt es jetzt Spendentage bei der Tafel. Mit Hygienekonzept können heute ab 18 Uhr und morgen ab halb neun Lebensmittel direkt bei der evangelischen Kirche in Ebersberg abgegeben werden. Besonders gebraucht werden gerade Kaffee, Tee, Müsli, Mehl, Zucker, Öl, Essig, Senf, Ketchup, Nudelsoßen im Glas, Fisch-Suppen- und Eintopfkonserven, Brotaufstrich Schoko-Nuss, Marmelade und Honig. Abgeben geht mittwochs ab 18 Uhr und donnerstags ab 8.30 Uhr im Anbau der evangelischen Kirche in Ebersberg, Abt-Williram-Straße 90.