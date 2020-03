Im Landkreis Ebersberg leben rund 17 400 Menschen aus dem EU-Ausland. Das macht rund 12 Prozent der gesamten Bevölkerung aus. Der Landkreis will die Integration der Bürger verbessern und bittet deshalb um ihre Meinung. In einer Umfrage sollen die Bürger ihre Bedürfnisse und Anliegen in Themenblöcken wie Wohn- und berufliche Situation mitteilen. Einen Link zur Umfrage gibt es hier.