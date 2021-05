Eching: App für Gute-Nacht-Geschichten

„Erzähl mir was“ – das hören Eltern ziemlich oft von ihren Kindern. Vor allem, wenn sie ins Bett gehen sollen. Und Wolfgang Oswald aus Eching hat da jetzt eine Lösung. Er hat eine App entwickelt, in der Gute-Nacht-Geschichten stehen und sie ist ganz einfach – gemeinsam mit dem Kind können Eltern auswählen, wer ein Abenteuer erleben soll. Zur Auswahl stehen da Piraten, Ninjas oder Freunde – und sollen sie einen Schatz suchen oder doch ein Wettrennen fahren? Und tun sie das auf einer Insel oder einem Berg? Hat man das ausgewählt spuckt die App eine Geschichte aus, die sich Oswald sogar selbst ausgedacht hat. Und das Beste – die App „Erzähl was“ ist kostenlos sowohl für Apple- als auch Android-Handys. So mangelt es definitiv nie mehr an einer Gute-Nacht-Geschichte.