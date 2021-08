Haben sich die Einwohner in Eching im Landkreis Freising da doch ins eigene Fleisch geschnitten? Die Mehrheit von ihnen hatte bei einem Bürgerentscheid dafür gestimmt, dass Bauland im Einheimischenmodell nicht nur per Erbpacht angeboten, sondern an die Einwohner auch verkauft wird. Bürgermeister Sebastian Thaler teilte nun mit, dass durch das neue Modell auch aktuelle Bodenrichtwerte verwendet werden müssen. Und so steigt nun der Quadratmeterpreis von 810 auf 990 Euro in Eching-West hoch.