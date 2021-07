Beim Gut Hollern in Eching im Landkreis Freising kann man im Hofladen künftig wohl nur noch aus Automaten kaufen. Weshalb? Am Sonntag hatten sich drei Frauen in dem Laden mit Lebensmitteln eingedeckt und sind gegangen – ohne zu bezahlen. Nach einem Aufruf des Hofladenbesitzers meldeten sie sich und sagten sie hätten nicht gewusst, dass man bezahlen müsse. Sie wollten die Rechnung in Höhe von mehreren hundert Euro aber nun begleichen.