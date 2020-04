Die Wasserwacht Buch in Inning am Ammersee ist heute zu ihrem ersten Einsatz in diesem Jahr gerufen worden. Ein Kiter war bei Eching abgetrieben und vom Ufer aus nicht mehr zu sehen.

Mehrere Tauchgruppen und Wasserwachten, sowie Feuerwehr, Notarzt, Rettungswägen und ein Rettungshubschrauber rückten sofort aus. Zum Glück aber schnell die Entwarnung. Der Kiter konnte sich selbst aus dem Wasser retten. Die Einsatzkräfte trafen ihn am Parkplatz an.