Die Gemeinde hier in Eching will, dass sich Bürger aktiver an der Politik beteiligen können. Deshalb hat der Gemeinderat beschlossen eine Online-Plattform für mehr Bürgerbeteiligung auf ihrer Website einzuführen. Dort könnten zum Beispiel Diskussionsforen oder Projektvorstellungen entstehen. Außerdem sollen die Bürger auch aktuelle Themen und Vorschläge des Gemeinderats bewerten können. Der Gemeinderat lässt deswegen jetzt prüfen, welche Form von Bürgerbeteiligung möglich ist umzusetzen.