Echinger Bücherei sammelt alte Handys

Zu Weihnachten gibts oft auch mal ein neues Handy. Aber wohin dann mit dem Alten? Die Bücherei hier in Eching macht jetzt mit bei der Handyaktion der Missio-München. Die hat es sich zum Ziel gesetzt, Ressourcen zu schonen, in dem alte Smartphones und Telefone nicht einfach weggeworfen werden, schließlich sind da viele wertvolle Materialien drin. Stattdessen werden sie entweder aufbereitet und weiterverkauft oder recycelt. Die Einnahmen daraus gehen an Projekte, die sich dafür einsetzen, dass die wertvollen Materialien für Handys nicht auf dem Rücken von unschuldigen Menschen beschafft werden. Sein altes Handy kann man also hier in Eching einfach in die Bücherei bringen.