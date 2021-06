Ed Sheeran: „Bin zum ersten Mal gesund“

Wer Popstar Ed Sheeran aktuell sieht, merkt direkt – da sind in den vergangenen Jahren einige Kilos heruntergepurzelt. Und das hat auch einen Grund wie er jetzt in einem Interview erzählt hat. Nach seiner letzten großen Tour vor einigen Jahren habe er noch über 100 Kilo auf die Waage gebracht – dann habe er aufgehört zu trinken, zu rauchen und Fast Food zu essen. Er habe mit all seinen schlechten Gewohnheiten aufgehört und sei jetzt das erste Mal richtig gesund, so der Sänger. Was den Fans jetzt noch fehlt ist nur ein neues Album und dann auch eine neue Tour.