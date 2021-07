Ed Sheeran: Für Nationalmannschaft aufzutreten sei das Größte gewesen

Ausverkaufte Stadien auf der ganzen Welt, glücklich verheiratet und eine Tochter – Popstar Ed Sheeran hatte schon viele tolle Erlebnisse in seinem Leben. Aber für die englische Nationalmannschaft aufzutreten sei einer der Größten gewesen. Das hat er jetzt in einem Interview gesagt. Vor dem Spiel gegen die Deutsche Elf hatten die Engländer Sheeran in ihr Camp eingeladen – dort habe er erst seine eigenen Songs gespielt und auch noch als DJ aufgelegt. Am Ende des Abends hätten sich alle in den Armen gelegen und „Football’s Coming Home“ gesungen. Für ihn als einfacher englischer Junge sei das unglaublich gewesen, so Sheeran.