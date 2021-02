Ed Sheeran: Neues Album schon fertig?

Hat Superstar Ed Sheeran da ein neues Album angekündigt? An seinem 30. Geburtstag bedankte er sich auf Instagram bei seinen Fans für die Glückwünsche. Dann kündigte er an noch in diesem Jahr mit dem – Zitat – vierten Teil der Serie zurückzukommen. Die Soloalben des Sängers verfolgten bisher ja ein mathematisches Konzept – Plus, Multiplizieren und Dividieren hießen sie. Fehlt also eigentlich nur noch Minus oder Substrahieren – je nachdem wie Sheeran sich fühlt. Was danach kommt? Wir schlagen vor – Ed Sheeran’s binomische Formeln oder Wurzelziehen…