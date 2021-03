Die Kripo sucht einen Brandstifter, der in Egenhofen im Landkreis Fürstenfeldbruck zugeschlagen hat. Dort hat eine unbekannte Person am Dienstagnachmittag ein Auto und einen Transporter in Brand gesteckt. Beide Fahrzeuge brannten komplett aus. Ob der Anlass dafür war, dass die Halter jeweils ihren Besitzern zeitweise als Schlafplatz gedient haben, ist unklar. Die Kripo bittet um Mithilfe.