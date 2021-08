Die eigene Heimat ein bisschen besser kennenlernen. Die Gemeinde Egenhofen hier im Landkreis Fürstenfeldbruck gibt da jetzt Hilfestellung in Form einer eigenen Wanderbroschüre. Auf acht Touren können Wanderer und Radfahrer den nördlichen Landkreis erkunden. Die Broschüre gibts auch digital fürs Smartphone auf der Homepage der Gemeinde. In schriftlicher Form kann sie im Rathaus in Unterschweinbach abgeholt werden.