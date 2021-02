Egling: Nackter Clown verfolgt Frau

Ein nackter Mann mit Clownmaske soll im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen eine Frau verfolgt haben. Die 40-Jährige sei in Egling an der Isar spazieren gegangen und habe an einem schmalen Fußweg einen unbekleideten, maskierten Mann gesehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem sie am Samstagmorgen an dem Unbekannten vorbeigegangen sei, habe dieser sie verfolgt.

Nach mehreren Minuten habe sie den Nackten schließlich abschütteln können. Die Zeugin schätzt den Mann nach Polizeiangaben auf 35 bis 40 Jahre. Nach ihm wird nun gesucht.