Es ist eines der größten Bauprojekte in diesem Jahrzehnt. In Eichenau im Landkreis Fürstenfeldbruck sollen rund um den S-Bahnhof bis zu 170 Wohnungen und etliche Parkplätze entstehen. Der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum München stellte dem Gemeinderat in der jüngsten Sitzung die aktuellen Pläne für das Projekt vor – mit dem Bauen könnte es dann 2023 losgehen.