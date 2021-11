Eichenau: Frist für den Glasfaser-Ausbau verlängert

Mit dem Glasfaserausbau in Deutschland geht es nur schleppend voran. Aber offensichtlich will die Mehrheit überhaupt kein Glasfaser. Dieser Eindruck drängt sich hier in Eichenau auf. Hier möchte die Gemeinde gerne mithilfe von M-Net und Deutsche Glasfaser ein Glasfasernetz verlegen. Damit die Unternehmen das kostenlos machen, müssen aber mindestens 40 Prozent der Haushalte bei ihnen auch einen entsprechenden Vertrag abschließen. Doch seit den Sommerferien hat sich nur ein Viertel der Eichenauer dafür angemeldet. Jetzt wurde die Frist noch mal verlängert und zwar bis zum 18. Dezember.