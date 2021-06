Der Wahlkampf zur Bundestagswahl wird in Eichenau im Landkreis Fürstenfeldbruck dieses Mal ein wenig länger sichtbar sein. Der Gemeinderat hat zugelassen, dass die Parteien acht Wochen lang ihre Plakate aufhängen dürfen. Ob die dann aber an Laternen oder an zentralen Stellen im Gewerbegebiet hängen, ist noch unklar.