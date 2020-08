In Freising hofft die Polizei auf Hinweise. Sie ist auf der Suche nach einem Einbrecher. Der ist in der Nacht auf Mittwoch in ein Bürogebäude eingestiegen, in dem sich unter anderen das Kreisbildungswerk, das Zentrum der Familie und ein Tageselternzentrum befindet. Seine Beute liegt bei etwa 600 Euro – der Schaden, den er angerichtet hat, liegt aber bei etwa 50.000 Euro.