Einbrecher sperren Münchnerin im Schlafzimmer ein

Ein Einbruch mitten am Tag. Gestern gegen 16:15 sind zwei Einbrecher in eine Wohnung in München eingestiegen. Die 30- jährige Bewohnerin war zu dem Zeitpunkt im Schlafzimmer, als sie auf einmal Geräusche aus ihrer eigenen Wohnung hört. Beim Anblick der zwei maskierten Männer ist sie zurück in ihr Schlafzimmer gerannt und hat die Polizei alarmiert. Nach eigener Angabe hat einer der beiden Täter die Tür blockiert, sodass sie nicht raus konnte. Die Täter haben den Tresor der Wohnung mitgenommen, die Polizei ermittelt jetzt.