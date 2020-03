In Freising sucht die Polizei nach einem Einbrecher, der in der Nacht auf Dienstag eine Gaststätte in der Bahnhofstraße verwüstet hat. Er hat dabei zwei Spielautomaten aufgehebelt und leergeräumt. Wie viel Geld drin war, ist aktuell noch unklar. Um seine Spuren vor Ort zu verwischen, hat der Täter dann noch den Inhalt diverser Alkoholflaschen im Raum verteilt. Der Schaden soll insgesamt über 10.000 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweis erbittet die PI Freising unter der Tel.-Nr. 08161/53 05-0.