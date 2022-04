Einbruch in Juweliergeschäft in Fürstenfeldbruck – Zeugen gesucht!

In der Nacht ist in einem Juweliergeschäft in der Schöngeisinger Straße in Fürstenfeldbruck eingebrochen worden. Die Täter haben dabei Schmuckstücke im sechsstelligen Eurobereich erbeutet. Die Polizei und das Juweliergeschäft bitten um Zeugenhinweise. Die Täter wurden nämlich bei ihrer Flucht zu Fuß beobachtet. Einer ist etwa einen Meter 85 groß, der andere etwa einen Meter 70. Beide dunkel gekleidet und mit je einer großen Umhängetasche. Hinweise können direkt an den Juwelier Ruby Aurelia oder die Polizei in Fürstenfeldbruck gegeben werden.