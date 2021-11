Durch die Zeitumstellung setzt die Dämmerung nun schon ein, wenn die meisten Menschen noch in der Arbeit sind. Und so hat jetzt auch wieder die Einbruchsaison begonnen. Die Polizei Starnberg verzeichnete jetzt gleich drei Einbrüche an einem Tag. Die Täter erbeuteten Schmuck, Elektronikgeräte und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.