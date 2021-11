Eine Million Sterne in Markt Indersdorf

Der Marktplatz hier in Markt Indersdorf soll morgen Abend ein Lichtermeer werden. Die Caritas veranstaltet wieder ihre Aktion „Eine Million Sterne“. Und dazu kann man morgen gegen eine Spende eine Kerze erwerben. Die Kerzen sind einerseits ein Zeichen der Solidarität mit Menschen in Not. Und andererseits unterstützt man mit der Spende konkrete Projekte der Caritas, die solchen Menschen helfen. Alle Kerzen sollen dann morgen um 17 Uhr zusammen angezündet werden und ein beeindruckendes Lichtermeer ergeben.