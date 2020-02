Jetzt hängen und stehen sie wieder überall bei uns – die ganzen Wahlplakate für die Kommunalwahlen im März. Und von Wahl zu Wahl sind sie auch immer wieder Ziel von Vandalismus. So geschehen jetzt in Dießen am Ammersee. Da wurden diverse Wahlplakate verschiedener Parteien mit bedruckten Zetteln beklebt. Darauf steht zum Beispiel „Hoppla“, „erst ab 1.2.“ und „Dießener Unwort 2020: Gentlemen´s Agreement“. Hinweise an die Polizei.