Einkaufen im Supermarkt: Diese Apps helfen Euch beim Sparen

Coupons, Treuepunkte und Sammelaktionen – die Deutschen lieben sparen! Aktuell wird ja auch alles teurer. Besonders bei den Lebensmitteln müssen wir tief in die Tasche greifen. Deswegen kann man Spartipps eigentlich ganz gut gebrauchen. Das Beste: Sie sind nachhaltig und einfach umzusetzen. Deshalb haben wir für euch die besten Apps herausgesucht, mit denen man bereits bei simplen Einkäufen Geld sparen kann.

Deal Doktor

Deals, Angebote, Rabatte, Gratisartikel - all das findet diese App für dich. Alles, was du dafür tun musst, ist vor dem Kauf die Produkte zu scannen. Zusätzlich kannst du die Produktgruppen filtern, damit du noch besser an alles kommst, was du tatsächlich suchst. So behältst du auch einen Überblick bei den Angeboten.

Scondoo

Diese App zeigt dir aktuelle Supermarkt-Angebote. Zudem gibt es Cashback und Gratisprodukte. Dazu einfach den Kassenbon fotografieren, in der App hochladen und Cashback-Betrag erhalten. Das funktioniert ab 4 € und ist super einfach.

Pon

"Pon" ist eine smarte Einkaufsliste, die du auch mit anderen Personen teilen kannst. Du kannst einzelne Artikel nach Markt einteilen und hast somit eine gute Planung und Übersicht. Außerdem hat "Pon" ein sogenanntes Geofencing. Das ist eine Erinnerung an offene Einkaufslisten, die erscheint, sobald du an einem Einkaufsort vorbeiläufst

Too good to go

Hier wird dir übriggebliebenes Essen von Bäckereien, Supermärkten und Co. für viel günstigere Preise angeboten. Du bestellst einfach per App eine "Überraschungstüte" und holst sie im Laden ab. So sparst du Geld und gleichzeitig reduzierst du damit die Verschwendung oder die Entsorgung von Lebensmitteln.

Supermarkt Apps nutzen

Die meisten Menschen kaufen immer bei den gleichen Supermärkten ein. Wenn Sie das auch tun, dann sollten Sie sich die Apps dieser Supermärkte ansehen, also etwa von Rewe, Netto oder Lidl. In der Regel gibt es dort noch ein paar mehr Angebote zu entdecken, als die Anbieter in ihren Papierprospekten offerieren.

Weitere Funktionen sind integrierte Einkaufslisten, Bezahlen per App und digitale Kassenbons. Sie müssen natürlich nicht alle Funktionen dann auch wirklich nutzen, aber Sie sollten sich die Supermarkt-Apps auf jeden Fall holen, wenn Sie beim Lebensmittelkauf sparen wollen.