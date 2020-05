Morgen ist Vatertag und normalerweise ziehen viele Väter dann gemeinsam um die Häuser. Der Bollerwagen darf auch dieses Jahr ausgeholt werden – aber: auch am Vatertag gelten wegen Corona die Kontaktbeschränkungen. Große Gruppen sind nicht erlaubt. Ihr dürft euch nur mit Menschen aus maximal einem weiteren Haushalt treffen – sei es zum Ausflug an den See oder in die Berge oder auf ein kühles Bier im Biergarten. Die Polizei wird das auch verstärkt kontrollieren.