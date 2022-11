Einschränkungen auf der Stammstrecke am Wochenende

Spektakuläre Aktion am Wochenende am Münchner Ostbahnhof. Weil der ein neues Stellwerk bekommt, werden am Wochenende neue Signale aufgestellt. Angeliefert werden die mit einem Hubschrauber. Dafür muss allerdings der Ostbahnhof am Samstag und Sonntag, jeweils von 6 Uhr bis 17:30 Uhr komplett gesperrt werden. Zwischen Isartor, Leuchtenbergring und Giesing können keine Züge fahren.

So fahren die S-Bahnen:

Samstag, 19. November:

6 bis 13 Uhr: Keine S-Bahnen zwischen Isartor, Leuchtenbergring und Giesing. Zwischen Isartor und Ostbahnhof besteht SEV im 10-Minuten-Takt.

Züge aus Richtung Westen wenden am Isartor (S2, S3), am Hauptbahnhof (S1, S7, S8) oder in Pasing (S4, S6). Züge aus Richtung Osten wenden in Giesing (S3, S7), am Leuchtenbergring (S6) oder in Ismaning (S8). Die S2 fährt über die Fernbahngleise und wendet am Ostbahnhof Gleis 13/14.

13 bis 17.30 Uhr: Die S-Bahn ist nur noch zwischen Leuchtenbergring und Ostbahnhof unterbrochen. Die S3 und S7 fahren wieder regulär, die S2 fährt von Westen kommend bis Ostbahnhof. Alle anderen Linien verkehren weiter wie vormittags.