„Eiserne Brücke“ wird heute Morgen erneuert

Die Eiserne Brücke in der Partnachklamm muss dringend erneuert werden. Im Februar ist sie bei einem Sturm von einem abgestürzten Baum zerstört worden. In diesen Minuten läuft deshalb Versuch Nummer 2, die Brücke aus- und wieder neu einzubauen. Der erste Versuch hatte nicht geklappt, weil die Brücke zu schwer für den Transporthubschrauber war. Jetzt wurde ein noch stärkerer Hubschrauber aufgetrieben. Wie Klammwart Rudi Achtner uns heute morgen auf TOP FM Anfrage erklärt hat, soll der Einsatz drei bis vier Stunden dauern. Gegen 11 Uhr würde er die Partnachklamm aber dann wieder aufmachen wollen, so Achtner. Wegen der heißen Temperaturen heute findet der Einsatz bereits in der Früh statt.