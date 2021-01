Bitte keine Eisflächen mehr betreten! Das ist der Appell der Polizei München. Im Englischen Garten sind heute gleich mehrere Menschen im Kleinhesseloher See eingebrochen. Es wurde zum Glück niemand schlimmer verletzt. Wegen des Tauwetters sollte man davon ausgehen, dass nun keine Eisfläche mehr tragfähig ist. Das gelte auch für die Seen im Münchner Umland, so die Polizei.