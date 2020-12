Eiskunstlauf-Duo läuft zu „Nothing Else Matters“

Wer an Heavy Metal und Sport denkt, dem kommen sicher Sportarten wie American Football oder Wrestling in den Kopf – Eiskunstlaufen wohl eher weniger. Doch ein Geschwisterpaar aus den USA hat jetzt eine atemberaubende Choreographie zum Klassiker „Nothing Else Matters“ von Metallica veröffentlicht. Die beiden sind gerade mal 16 und 18 Jahre alt aber legen eine wahrlich spektakuläre Performance hin. Was also auf den ersten Blick garnicht zusammenpasst, ergänzt sich hier perfekt.

Hier ist die ganze Performance: