In Eitting im Landkreis Erding brennt es in der Lagerhalle eines Recyclingbetriebes. Nach Informationen der Polizei ist um kurz nach 8 Uhr heute Morgen ein Feuer ausgebrochen. Die Halle steht in Vollbrand. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz. Auch zahlreiche Rettungswagen sind vor Ort. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere Personen verletzt. Die Löscharbeiten dauern aktuell an.