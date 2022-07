Elotrans – Elektrolytlösung selber machen

So ein schönes, kühles Bier am Abend, oder einen Aperol Spritz im Biergarten nach Feierabend mit den Kollegen ist doch was Schönes. Aber wir kennen das alle, bei der Hitze steigt der Alkohol sehr schnell in den Kopf – und dementsprechend fällt auch der Kater am nächsten Tag aus. Und da gibt es so einige Tricks, dem vorzubeugen, es heißt ja immer, vor dem Schlafen gehen noch ein Glas Wasser trinken, oder die Gemüsebrühe am nächsten Tag… heutzutage haben aber die Jugendlichen ein ganz anderes Mittel gefunden: Elotrans! Ein Mittel, das es in der Apotheke gibt, und eigentlich gegen Durchfall helfen soll. Das Pulver wird in Wasser aufgelöst und baut den Elektrolythaushalt wieder auf, und sorgt dafür, dass Wasser besser vom Körper aufgenommen werden kann. Also zwei Sachen, die nicht nur bei Durchfall, sondern eben auch bei einem Kater helfen. Und weil es gerade überall auf den Social-Media-Plattformen im Trend ist, ist es auch in vielen Apotheken ausverkauft. Macht aber nichts, denn man kann sich eine Elektrolytlösung auch ganz leicht zu Hause selber machen. Einfach alle Zutaten zusammengeben, gut vermischen und so ganz einfach den Gang zur Apotheke sich sparen…

Zutaten:

½ Liter Mineralwasser

8 Teelöffel Zucker (wenn vorhanden. Traubenzucker!)

1 Teelöffel Kochsalz

½ Liter Apfelsaft (oder anderen Fruchtsaft)