Elton John: „Kann einfach keine Songtexte schreiben“

„Don’t go breakin‘ my heart“, „Tiny Dancer“ oder „Candle in the Wind“ – Elton John hat eine schier endlose Liste an Hits. Doch die kommen nicht nur aus seiner eigenen Feder, sondern auch von seinem Songwriting-Partner Bernie Taupin (Tapin). Vor allem die Songtexte machen Elton zu schaffen – er könne einfach keine Texte schreiben. Sie seien schrecklich plump. Das hat er ziemlich ehrlich jetzt in einem Interview gesagt. Er habe aber mittlerweile neue Texte von Bernie, die er gerne in ein Album verwandeln würde, so Elton.