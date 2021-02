Elton John ruft in NHS-Werbung zur Corona-Impfung auf

In Großbritannien laufen die Impfungen gegen das Corona-Virus ziemlich gut – Popsänger Elton John will aber auch noch weitere Menschen ermutigen sich impfen zu lassen. Deshalb ist er aktuell in einer Werbung des Gesundheitsdienstes NHS zu sehen, die einen ziemlich schmunzeln lässt. In dem kurzen Film bewirbt sich Elton quasi auf die Rolle in der Werbung – als er so tun soll als hätte er gerade die Impfung bekommen, stimmt er schließlich seinen Hit „I’m still standing“ an. Im Endeffekt erfolglos – das Bild schwenkt um auf den tatsächlichen britischen Schauspieler Michael Caine, der ebenfalls zu einer Impfung aufruft. Und den Job am Ende bekommt…die ganze Werbung könnt Ihr Euch hier anschauen