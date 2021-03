Elton John und Metallica haben Song aufgenommen

Während Corona haben viele Musiker an neuen Songs gearbeitet – und es kamen Kombinationen dabei zusammen, die man sich so sicher nie vorgestellt hätte. Elton John hat jetzt zum Beispiel in einem Interview gesagt, dass er gerade etwas mit den Metal-Ikonen Metallica aufgenommen habe. Grundsätzlich habe er während des Lockdowns nicht viele Lieder für sich selbst geschrieben, so der Sänger. Ob er mit Metallica aber einen ganz neuen Song geschrieben hat, verriet Elton dann doch nicht. Wir sind in jedem Fall aber gespannt.