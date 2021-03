Elvis Presley’s Gitarre wird versteigert

Elvis Presley ist mittlerweile seit über 40 Jahren tot. Doch die Menschen bekommen immer noch nicht genug von ihm. Vor einem Jahr wurde eine Gitarre des King of Rock n Rolls für über 1,3 Millionen Dollar verkauft. Und jetzt kommt die nächste unter den Hammer. Und zwar die kirschrote Gitarre, auf der Elvis bei seinem berühmten Comeback Special 1968 live im Fernsehen gespielt hatte. Der geschätzte Preis für dieses Exemplar: 1 Million Dollar. Dazu bekommt der Käufer dann sogar noch die Original-Noten des „Comeback Specials“. Bisher stand die Gitarre im Museum der „Rock & Roll Hall of Fame“, am 27. März wird sie versteigert