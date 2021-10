EM 2024: Logo für München präsentiert

2024 findet die Fußball-Europameisterschaft wieder in Deutschland statt, und auch in München werden einige Spiele ausgetragen. Jetzt war sozusagen Anstoß. Denn die Stadt hat ihr eigenes Logo dafür präsentiert. Neben dem allgemeinem Logo für die EM, welches an das Berliner Olympiastadion erinnern soll, ist die Frauenkirche zu sehen. Bürgermeisterin Katrin Habenschaden: „Mit der Präsentation des Host City Logos für München ist der erste Anstoß für die UEFA EURO 2024 erfolgt. Die Landeshauptstadt München ist stolz darauf, nach 2021 auch bei der Europameisterschaft 2024 Gastgeberin zu sein. Es wird ein tolles Fußball-Fest für alle Münchner*innen und für alle Gäste, die wir in unserer Weltstadt mit Herz begrüßen dürfen.“