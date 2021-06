EM: In diesen Biergärten gibt es Public Viewing

Trotz Corona und strengen Auflagen: Einige Biergärten im TOP FM Land bieten zur Fußball-EM Public Viewing an. Dabei ist es grundsätzlich so, dass normaler Biergartenbetrieb herrscht und für Euch eine Leinwand oder ein Fernseher aufgestellt wird. Das heißt, es gibt keine Extra-Bestuhlung oder Ähnliches. Trotzdem macht gemeinsam Schauen natürlich trotzdem mehr Spaß. In diesen Biergärten gibt es auch dieses Jahr Public Viewing:

Landkreis Erding

Sommergarten Erding: Großleinwand, alle Spiele (in den Geschäftszeiten, also bis 22:30 Uhr), ohne Reservierung

Landkreis Freising

Hofbräuhaus Keller, Fernseher im Außenbereich, alle Spiele (in den Geschäftszeiten, also bis 22:00 Uhr), ohne Reservierung

Landkreis Fürstenfeldbruck

Bürgerhaus Emmering: Großleinwand, alle Deutschlandspiele, Reservierung nicht zwingend nötig

Landkreis Starnberg

Herrschinger Seehof: Leinwand, alle Spiele. Es ist nicht erlaubt, dass man nur zum angucken kommt, sondern man sollte auch was Essen & Trinken.

Augustiner am Wörthsee: Fernseher im Außenbereich, alle Deutschlandspiele, Reservierung erwünscht

Stadt München

Hirschgarten: LED-Leinwand, alle Spiele ab 15:00 Uhr, tagesaktueller Schnelltest nötig (weil der Hirschgarten so groß ist, ab 1000 Gästen sind laut Regelungen der Stadt Tests nötig), ohne Reservierung

Augustiner Schützengarten: Groß-LED-Leinwand, alle Spiele, max. 999 Gäste werden eingelassen (da ja ab 1000 Testpflicht wäre), ohne Reservierung. Vor allem bei den Deuschlandspielen sollte man früh kommen wegen der begrenzten Zahl und dem erwarteten Andrang.

Löwenbräukeller: Großleinwand, alle Deutschlandspiele, ohne Reservierung, auch hier: je früher, desto bessere Plätze

Seehaus im Englischen Garten: 5 große Bildschirme, alle Spiele, max. 400 Gäste, Vorabreservierung erwünscht, für Plätze nah vom Bildschirm ist eine Reservierung notwendig (dort ab 6 Personen)

33 Millimeter: 2 Großleinwände und 24 Fernseher im Innen-und Außenbereich, 200 Gäste, Gruppen bis 10 Leute ohne Voranmeldung, alle Deutschlandspiele mit Bild und Ton und alle 41 Spiele, die öffentlich übertragen werden sicher, die meisten Spiele aber sonst ohne Ton

Backstage: alle Spiele werden im Biergarten-Bereich übertragen, bei schlechtem Wetter gibt es einen überdachten Bereich, alle Deutschlandspiele: Ticket für den Eintritt für 8,50€, enthält aber Reservierung und ein Ein-Liter-Getränk

Kilian’s Irish Pub: alle Spiele auf mehreren Fernsehern im Innen-und Außenbereich, die Deutschlandspiele auf einer XXL-Leinwand im Außenbereich, innen für 210 Gäste, außen gibt es 80 Sitzplätze, bei Deutschlandspielen gibt es zusätzliche 70 Plätze, mit Vorabreservierung bei den DFB-Spielen und den englischen Nationalmannschaften

Kennedy’s Bar: Live-Übertragungen aller Spiele auf mehreren Fernsehern innen und außen, Deutschland Spiele und die der englischen Nationalelf auf großer Leinwand im Außenbereich, Reservierung notwendig, Karaoke-Abende Montag, Mittwoch und Freitag ab 20 Uhr, diese entfallen aber, wenn die DFB-Elf spielen

Dank der niedrigen Inzidenzen im TOP FM Land ist der Besuch in der Regel ohne Test und Termin möglich. Bitte informiert Euch im Vorfeld noch mal über die genauen Hygienebestimmungen, die findet ihr meist auf den Websites oder Facebook Seiten der Gasthöfe.