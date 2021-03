EM soll definitiv mit Fans stattfinden

In der Bundesliga seit fast einem Jahr Geisterspiele – jetzt soll die EM in diesem Jahr definitiv mit Zuschauern stattfinden. Das hat UEFA Präsident Ceferin heute noch einmal mit Nachdruck bekanntgegeben. Demnach müssen Gastgeberstätte garantieren können, dass Fans zur Europameisterschaft in den Stadien dabei seien können. In den 12 verschieden Austragungsländern ist München für Deutschland dabei. Hier sollen die drei Gruppenspiele der DFB-Elf stattfinden. Fraglich ist nun, mit dem Hintergrund der Pandemie, ob die Stadt diesen Anforderungen gerecht werden kann.