Emeretierter Papst Benedikt XVI. ist tot

Und die ganze Welt schaut am Silvestertag nach Rom. Der emeretierte Papst Benedikt XVI. ist heute im Alter von 95 Jahren gestorben. Das hat der Vatikan mitgeteilt. Benedikt CVI. wurde als Joseph Ratzinger im oberbayerischen Marktl am Inn (Landkreis Altötting) geboren. Am 19. April 2005 wurde er zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche gewählt. 13 Jahre später – am 28. Februar 2013 – verzichtete er auf sein Amt. Als erster Papst seit gut 700 Jahren ist er freiwillig von seinem Amt zurückgetreten. Danach hat er zurückgezogen in einem Kloster im Vatikan gelebt.

Schon seit Monaten wurde immer wieder darüber berichtet, dass Benedikt körperlich sehr schwach ist und kaum noch sprechen kann. Geistig aber sei er den Umständen entsprechend fit. Sein Zustand sei stabil – hieß es noch am Donnerstag von einem Vatikansprecher.