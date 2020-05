Wenn ihr uns im Großraum Freising hört, könntet Ihr heute (12.05.) von 20 bis 21 Uhr Probleme haben, uns zu empfangen. Denn in dieser wird dort unser Sendemast gewartet. So kann es Probleme geben, wenn Ihr uns per Ukw-Radio auf der Frequenz 95,0 hört. Auf allen anderen Frequenzen sind wir aber auch die nächste Stunde ohne Unterbrechung für Euch da. Genauso per Webradio.