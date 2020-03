Emmering: Feuerwehr wirbt mit Facebook-Aktion um Nachwuchs

Die Freiwilligen Feuerwehren sind Tag für Tag mit großer Leidenschaftlich für uns im Einsatz und kümmern sich um uns, wenn wir Hilfe brauchen. Die Frage ist nur: Wie lange noch? Denn in vielen Gemeinden gibt es immer weniger Nachwuchs-Feuerwehrler und deshalb werden ständig neue Mitglieder gesucht. Die Feuerwehr hier in Emmering hat deshalb jetzt die Aktion „Ich bin dabei“ auf Facebook gestartet. Auf Bildern werden die Mitglieder jeweils in zwei Hälften gezeigt – eine Hälfte als Feuerwehrmann oder –frau und die andere Hälfte in Berufsklamotten. So sieht man, dass in den Feuerwehrklamotten ganz normale Menschen stecken – wie ein Schreinermeister, LKW-Fahrer oder eine Verwaltungsfachangestellte. Was aber alle gemeinsam haben: sie sind mit Herzblut dabei.