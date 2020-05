18 Jahre lang war Dr. Michael Schanderl Erster Bürgermeister der Gemeinde Emmering. Daher beschloss der Gemeinderat in seiner ersten Sitzung einstimmig, Schanderl in Anerkennung seiner für die Gemeinde Emmering geleisteten Verdienste die Ehrenbezeichnung „Altbürgermeister“ zu verleihen. Die Ehrung fand im Zuge der konstituierenden Sitzung am Dienstag in der Amperhalle Emmering statt.