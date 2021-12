Der Landkreis Fürstenfeldbruck arbeitet schon seit Längerem an einem Radschnellweg entlang der S4 von München nach Fürstenfeldbruck. Doch jetzt haben die Pläne einen Dämpfer bekommen. Die Gemeinde Emmering ist mit der aktuellen Planung nämlich überhaupt nicht einverstanden. Sie fühlt sich in der Vorbereitung übergangen und will sich eventuell deshalb sogar aus dem Projekt zurückziehen. Der Radschnellweg steht damit auf der Kippe.