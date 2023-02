Endlich wieder Derblecken: Nockherberg 2023

Das Starkbier fließt wieder in Strömen. Nach zwei Absagen und einem digitalen Jahr findet das traditionelle Politiker-Derblecken 2023 wie gewohnt auf dem Nockherberg statt. Samt Fastenrede und Singspiel. Dieses Jahr wird die Starkbierprobe am Freitag, dem 3. März stattfinden. Vor Ort mit dabei sind nur geladene Gäste der Brauerei Paulaner, zum Beispiel aus Politik, Kultur, Sport oder Wissenschaft. Wer das Event trotzdem nicht verpassen möchte, der kann sich alles live ab 19:00 Uhr im BR anschauen.

Zum Start des Politiker Derblecken darf die Fastenrede natürlich nicht fehlen. Dieses Jahr wird Maximilian Schafroth zum insgesamt dritten Mal den Politikern die Leviten lesen. Und gerade das macht die Veranstaltung so besonders: Kaum woanders sieht man direkt auch die Reaktionen der Politiker, wenn sie auf die Schippe genommen werden.

Auch auf das traditionelle Singspiel müssen wir dieses Jahr nicht mehr verzichten. In der Theatereinlage samt Musik und Gesang werden die bayerischen Spitzenpolitiker von verschiedenen Schauspielern imitiert und parodiert.

Dass während der gesamten Veranstaltung Starkbier getrunken wird, hat seinen Ursprung bei den Mönchen. Weil sie in der Fastenzeit immer nur sehr spärlich gegessen haben, war das Starkbier eine Art Alternative für sie. Das Motto lautete: „Liquida non frangunt ieunum“, übersetzt:“Flüssiges bricht das Fasten nicht“.