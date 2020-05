Jetzt ist es ganz offiziell: Ab morgen dürfen sich in Bayern wieder mehrere Angehörige von zwei Haushalten treffen – und zwar drinnen genauso wie draußen. Das hat die Staatskanzlei bestätigt. Bisher galt ja: nicht mehr als eine Kontaktperson gleichzeitig. Damit sind ganz konkret Treffen von Nachbarn oder befreundeten Familien möglich – und das sowohl in Parks oder bald in Biergärten als auch in privaten Räumen oder etwa zum Grillen im Garten.