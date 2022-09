Energiemonitor für Ebersberg

Wie viel Strom kommt eigentlich wirklich aus erneuerbaren Energien? Und wann wird am meisten oder am wenigsten verbraucht? All das kann man jetzt hier in Ebersberg in Echtzeit im Internet sehen. Der sogenannte Energiemonitor zeigt nicht nur an, wie sich gerade der Strommix in der Stadt zusammensetzt. Zum Beispiel kann man auch erkennen, wie viel Strom zum Beispiel Industrie oder private Haushalte brauchen. Das Ziel: erkennen, wann es zum Beispiel sinnvoll ist, die Waschmaschine einzuschalten, weil gerade viel Strom produziert wird. Den Energiemonitor findet ihr hier.