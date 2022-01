Enten füttern ja oder nein? Auf keinen Fall mit Brot!

Vor allem für Kinder ist es ein riesiger Spaß an einem See die Enten zu füttern. Aber leider sieht man noch viel zu oft, wie dafür Brot oder Semmeln verwenden werden. Dabei ist der Klassiker leider das gefährlichste Futter für die Enten, „denn es enthält für Vögel zu viel Salz und quillt im Magen auf“, wie der bayerische Landesbund für Vogelschutz (LBV) mitteilt. Das kann im schlimmsten Fall sogar tödlich für die Tiere enden.

Der LBV rät allgemein davon ab, Enten zu füttern. Denn Essensreste verschmutzen das Wasser und durch das Füttern verlieren die Tiere ihre Scheu vor Menschen. Dadurch werden sie dann aber auch leicht Opfer im Straßenverkehr oder von Hunden. Viele Städte und Gemeinden verbieten daher auch das Entenfüttern.

Wer trotzdem nicht auf das Füttern verzichten möchte, sollte also erst mal überprüfen, ob das überhaupt erlaubt ist. Und wenn ja, dann bitte Obst und Gemüse, dass in schnabelgerechte Stücke geschnitten ist, oder Haferflocken verwenden. Und das Essen bitte nicht ins Wasser werfen, sondern nur an Land verteilen.