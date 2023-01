Sammy hält die Münchner Polizei auf Trab. Er ist als ausländischer Straßenhund nach Deutschland adoptiert worden und hat sich gestern am Flughafen bei der Übergabe an seine Besitzerin aus seinem Geschirr befreit und ist weggelaufen. Sogar die Zentralallee musste zweimal gesperrt werden. Die Polizei konnte den Hund bisher nicht eingefangen, er wird aber immer wieder am Flughafen gesichtet.