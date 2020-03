Entwicklung der Coronafälle in Eurem Landkreis

Wie entwickelt sich die Coronalage in eurem Landkreis? Das bayerische Gesundheitsministerium hat nun eine Online-Übersichtskarte erstellt, wo sämtliche offizielle Coronafälle eingetragen werden. So könnt Ihr nachvollziehen, wie sich die Fallzahlen in Eurem Landkreis entwickeln. Die Zahlen werden einmal pro Tag aktualisiert.

Was Ihr zu den Zahlen wissen müsst: